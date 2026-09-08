Kia al Salone Auto Torino 2026 con Seltos ed EV5 GT in anteprima nazionale

(Adnkronos) –

Kia Italia parteciperà al Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre, presentando in anteprima nazionale la nuova Seltos e la EV5 GT. Il marchio sarà presente con uno spazio espositivo in Piazza Castello.

La nuova Kia Seltos è un Suv compatto caratterizzato da un design robusto, un abitacolo versatile e tecnologie avanzate per la connettività e l’assistenza alla guida. Al suo fianco sarà esposta EV5 GT, versione ad alte prestazioni del Suv elettrico della famiglia EV, sviluppata per coniugare sportività, efficienza e comfort.

Durante la manifestazione il pubblico potrà inoltre provare su strada la nuova Seltos, la Kia EV2 Long Range e la Sportage Tri-Fuel. La EV2 Long Range, equipaggiata con una batteria da 61 kWh, offre un’autonomia dichiarata di 453 chilometri.

tra le tante novità in casa Kia sarà presente anche la Sportage Tri-Fuel completa l’offerta con una soluzione pensata per garantire maggiore autonomia, flessibilità d’impiego e costi di gestione competitivi.

La partecipazione al Salone conferma la strategia di Kia verso una gamma sempre più ampia, che spazia dai Suv compatti ai modelli elettrici e alle nuove alimentazioni.

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