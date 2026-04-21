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Kenya, Ruto: “Sviluppato progetti di geotermia tra i più avanzati al mondo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “La transizione verso l’energia pulita è il fondamento di un nuovo modello di sviluppo. Non si tratta solo di ambiente, ma di crescita economica e industrializzazione. Stiamo costruendo nuove industrie e sistemi energetici moderni e resilienti. In Kenya abbiamo sviluppato progetti di geotermia, tra i più avanzati al mondo, e grandi impianti eolici come il Turkana Wind Project”. Lo ha detto William Samoei Ruto, Presidente della Repubblica del Kenya, intervenendo all’evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro”, presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma. 

“Questi investimenti stanno sostenendo l’industria, riducendo i costi e rafforzando la sicurezza energetica. L’obiettivo è costruire economie resilienti e competitive nel lungo periodo” ha concluso Ruto.  

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