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Canada agli ottavi, il discorso del ct alla squadra: “Siete eroi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Siete eroi canadesi”. Jesse Marsch, ct del Canada, si rivolge alla squadra con un discorso emozionante subito dopo il match vinto 1-0 contro il Sudafrica nei sedicesimi di finale dei Mondiali. La qualificazione agli ottavi di finale rappresenta un risultato storico per la nazionale nordamericana. “Dovete essere orgogliosi di quello che avete fatto”, dice Marsch, statunitense, circondato dai giocatori al centro del campo. 

 

“Siamo insieme da 2 anni, avete mostrato la vostra personalità, il vostro carattere. Dovete essere orgogliosi di quello che siete e di ciò che avete fatto. Non avete mai mollato, non avete mai perso la testa. Avete lottato ogni momento, siete eroi canadesi. Siete eroi per i bambini che cominceranno a giocare a calcio”, dice rivolgendosi alla squadra. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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