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Governo, Calderone domani alle 11 ospite dell’Adnkronos

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La ministra del Lavoro Marina Calderone, domani, 7 luglio, sarà al Palazzo dell’Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di ‘Adn Talks’, il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell’Adnkronos. Ad intervistarla sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.  

E’ stato intanto rinviato a data da destinarsi l’incontro con Gianni Alemanno previsto per oggi. 

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