Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Tra noi non ha funzionato perché c’erano silenzi infiniti”

(Adnkronos) – “Tra noi non ha funzionato perché c’erano silenzi infiniti”. Katia Ricciarelli ospite oggi, mercoledì 8 settembre, a La volta buona ha ricordato Pippo Baudo, l’amato conduttore televisivo scomparso il 16 agosto del 2025.

La relazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è durata 18 anni: “Ci siamo sposati dopo due mesi di fidanzamento. Quando si ha una certa età non ha senso di aspettare mesi e anni prima di sposarsi. Pensavamo entrambi che il nostro fosse l’ultimo amore della nostra vita”, ha raccontato la soprano nel salotto di Caterina Balivo.

“Per me – aggiunge Ricciarelli – Pippo era simpatico, amava molto le battute, amava ridere ed era un grande artista. E nessuno può dire nulla su questo”. “Insieme eravamo proprio belli, una bella coppia”, ricorda Ricciarelli col sorriso.

I due si sono separati nel 2004, a La volta buona la soprano ha spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura: “Io giravo molto, lui invece per lavoro stava spesso a casa. Quando tornavo era difficile ritrovare il filo, c’erano dei silenzi infiniti, che è la cosa peggiore. A me piace tanto parlare, al limite litighiamo e poi facciamo pace”, ha spiegato.

Ricciarelli ha ammesso con ironia: “Ero molto gelosa, ho fatto tante scenate di gelosia. Una volta ho preso la valigia e me ne sono andata. Speravo mi fermasse, ma non lo ha fatto e mi sono trovata sola fuori come una cretina”.

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