Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Banche, Giorgetti “Esaurito il ruolo del Governo azionista”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che questa sia l’ultima assemblea dell’Abi in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, credo che il ruolo che l’azionista pubblico ha svolto si sia esaurito, non si esaurisce però l’attenzione e il rigore con cui continueremo a monitorare”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’Assemblea Abi 2026.

“Sarebbe limitativo compiacersi dei dati, forti della loro rinnovata solidità le banche possono e devono contribuire a portare l’economia italiana su un livello più sostenuto di crescita”, sottolinea Giorgetti.

“Continueremo a confrontarci anche con posizioni diverse, ma sempre con la consapevolezza del ruolo strategico e costituzionale delle banche per il benessere, lo sviluppo della società e la sicurezza nazionale”, spiega il ministro, ricordando che “le banche italiane sono tra le più solide e redditizie d’Europa anche perchè il loro Paese sta rimettendo i conti in ordine”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza

23 Giugno 2026

Commercianti e artigiani in rete, presentazione del Progetto “Rete Pomezia Centro”. Martedì 23 gennaio ore 14.30 presso l’Aula consiliare di piazza Indipendenza

12 Gennaio 2018

Meteo, torna il maltempo sull’Italia: rischio grandine e forti temporali

3 Giugno 2026
auto rubate

Latina, brutale omicidio per il controllo mafioso del territorio: arresti nelle famiglie Ciarelli e Di Silvio

22 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno