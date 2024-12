Kate, un altro peso sulle spalle della Principessa per ‘colpa’ di Harry: “Buttata sotto un autobus”

Kate pare aver subito un altro colpo durissimo ancora per “colpa” del Principe Harry. Ecco cosa è stato rivelato e cosa potrebbe accadere.

Non bastava la lotta contro il cancro e le mille peripezie vissute negli ultimi mesi. La Principessa Kate Middleton pare dovrà affrontare un’altra grande sfida, ancora legata al Principe Harry. Una vera beffa, dal momento che Kate è stata tra le persone più prese di mira dal Principe ribelle nel suo libro autobiografico Spare. Nel volume la Principessa è stat pesantemente criticata per non aver trattato con rispetto la Duchessa Meghan Markle (questo, chiaramente, secondo Harry) e per essersi dimostrata più volte altera e distaccata nei confronti della coppia.

Kate ha deciso di ignorare semplicemente le accuse, senza apparentemente dar loro molta importanza. William, invece, pare se la sia presa parecchio per le parole forti nei confronti della moglie tanto che ha tagliato (almeno così sembra) i ponti con Harry in modo netto e i due non si parlano da anni. Una dura realtà difficile da accettare che di sicuro porterà sconforto in entrambi i fratelli un tempo così uniti.

Ed ecco che gli occhi di tutti ora sembrano puntare proprio su Kate. Secondo un recente articolo del Daily Mirror britannico, infatti, sulle spalle della Principessa graverebbe un compito urgente quanto ingrato. Un compito che, se portato a termine con successo, consentirebbe alla famiglia di riunirsi.

Kate e il “compito” di riunire la Royal Family

Il Mirror ha riferito che su Kate graverebbe un peso non indifferente: quello di fare da tramite tra il marito e il cognato affinché i due possano ricongiungersi. Secondo molti, infatti, Kate sarebbe l’unica speranza per riunire la famiglia. E per un motivo molto specifico:

“Per molti anni, Kate e suo cognato, il principe Harry, hanno chiaramente avuto un rapporto molto stretto e, nella sua autobiografia, Spare, Harry ha raccontato quanto Kate significasse per lui, definendola la “sorella che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato”, scrive il Mirror.

E’ indubbio che tra Kate e Harry, prima della rottura, ci sia sempre stato un bel rapporto molto confidenziale. Lei, Harry e William comparivano spesso insieme in pubblico e stavano spesso tra loro, chiacchierando e ridendo al tempo in cui tutto andava bene e Meghan non aveva ancora fatto la sua comparsa. E qualche tempo fa pareva che Kate stesse cercando attivamente di far deporre le armi al marito nella guerra contro il fratello. Riuscirà nel suo intento?