Kate Middleton, scontro con William: la tradizione di Palazzo che proprio non sopporta

Uno scontro nella Famiglia Reale tra il Principe William e la Principessa Kate Middleton: la futura Regina mal sopporta una tradizione reale.

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, è ampiamente riconosciuta per il suo impegno nel rispettare le tradizioni e il protocollo della Famiglia Reale Britannica. Tuttavia, emerge che la duchessa trovi particolarmente arduo accettare una specifica tradizione natalizia: lo scambio dei regali la vigilia di Natale.

Questa pratica, profondamente radicata nella storia della monarchia britannica e introdotta dalla Regina Vittoria, affonda le sue radici nelle tradizioni tedesche della famiglia reale. Nonostante ciò, fonti vicine alla duchessa hanno rivelato il suo desiderio di vedere abolita questa usanza, considerata da lei “bizzarra”, a favore di una pratica più comune nel Regno Unito, dove i regali vengono scartati il 25 dicembre.

Kate Middleton, la tradizione che proprio non sopporta

La situazione solleva riflessioni sulla tensione tra la conservazione delle tradizioni storiche e l’adattamento ai cambiamenti dei tempi moderni all’interno della Famiglia Reale. Sebbene Kate non abbia mai criticato pubblicamente altre consuetudini reali, sembra che questa particolare pratica natalizia le sia particolarmente indigesta. La sua posizione potrebbe essere vista come un tentativo di allineare le pratiche della famiglia reale a quelle più diffuse tra il popolo britannico.

Il dibattito sulla questione coinvolge anche il marito di Kate, il Principe William. Cresciuto con questa tradizione natalizia, William sembra avere opinioni diverse dalla moglie. Nonostante ciò, hanno trovato un compromesso: mentre aderiscono alla tradizione reale durante la vigilia di Natale a Sandringham, riservano i momenti più speciali e meno formali per i loro figli George, Charlotte e Louis il giorno successivo ad Anmer Hall. Questo equilibrio riflette gli sforzi della coppia di mantenere vive le tradizioni, pur introducendo elementi che rispecchiano i loro valori personali.

In contrasto con l’approccio cauto ma rispettoso di William e Kate verso le tradizioni reali, Harry e Meghan Markle hanno optato per celebrare il Natale lontano dalle convenzioni reali a Montecito, insieme ai loro figli Archie e Lilibet e alla madre di Meghan, Doria Ragland. Questa scelta evidenzia le divergenze all’interno della Famiglia Reale riguardo al modo in cui gestire le proprie vite private in relazione alle aspettative pubbliche.