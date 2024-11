Kate Middleton, scalzata dalla Duchessa di Edimburgo, è pronta a riprendersi la scena: il suo piano

Negli ultimi mesi la Duchessa di Edimburgo Sophie è stata al centro della scena, ma il ritorno di Kate Middleton cambierà molte cose.

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha recentemente perso il titolo di membro della Famiglia Reale più attivo, escludendo il Re e la Principessa Anna.

Questo cambio di posizione è stato attribuito a Sophie, Duchessa di Edimburgo, che non solo ha superato Kate in termini di impegno pubblico ma è anche una sua stretta confidente a Corte. Dopo un periodo difficile dovuto alla lotta contro il cancro che l’ha tenuta lontana dagli impegni ufficiali per quasi un anno, Kate sta ora cercando modi per “vendicarsi” e riconquistare la sua posizione.

Kate Middleton si riprende la scena

Sophie di Edimburgo ha dimostrato la sua dedizione alla Corona superando Kate nella classifica dei reali più attivi. La loro relazione, caratterizzata da rispetto e amicizia, è stata evidente durante gli eventi pubblici come le celebrazioni del Remembrance Day. Nonostante la competizione amichevole per il titolo non ufficiale del reale più attivo, entrambe continuano a supportarsi reciprocamente nel loro servizio alla nazione.

La classifica annuale stilata dall’Express vede sempre in testa la Principessa Anna seguita dal Re e poi dagli altri membri della famiglia reale. Quest’anno Sophie ha battuto Kate del 3%, scalzandola dalla posizione che tradizionalmente occupava. Tuttavia, questo cambiamento era prevedibile data l’assenza forzata di Kate dagli impegni pubblici a causa delle sue condizioni di salute.

Nonostante abbia perso terreno nella classifica dei reali più attivi quest’anno, Kate Middleton non si dà per vinta. È infatti in fase di preparazione una grande sorpresa per il concerto natalizio che si terrà all’Abbazia di Westminster il 6 dicembre. Dopo aver stupito tutti presentandosi come pianista nell’edizione precedente dell’evento, ci sono aspettative elevate su cosa potrebbe riservarci quest’anno.

Secondo Katie Nicholl, esperta in questioni reali: “Non sono sicura che sarà coinvolta direttamente nella performance ma certamente sarà molto coinvolta nelle fasi organizzative dell’evento”. La capacità della Principessa del Galles di sorprendere è ben nota e molti attendono con impazienza quale sarà il suo prossimo passo nel riconquistare l’affetto e l’ammirazione del pubblico.