Kate Middleton, arriva l’annuncio a sorpresa della Famiglia Reale: “Decisione chiave per Natale”

Si prepara una grande sorpresa per Kate Middleton questo Natale: ecco cosa ha deciso di fare la Royal Family, un vero gesto d’amore.

Sta per arrivare un Natale importante per Kate Middleton. La Principessa ha infatti vinto la sua battaglia contro il cancro e sicuramente vede nelle feste imminenti l’occasione per stare accanto ai suoi cari, ai tre figli e al marito William. Kate nelle ultime ore ha già rilasciato un importante video pre-natalizio in cui ha confermato la sua presenza all’evento tradizionale Together at Christmas. Un’occasione unica per sancire il suo ritorno e rinsaldare il suo rapporto con i sudditi e i fan di tutto il mondo.

Nelle scorse ore è arrivata anche una importante rivelazione da parte di un esperto della Royal Family, che in questi mesi di grande difficoltà per Kate le ha sempre fatto sentire una grande vicinanza emotiva. Ed è per questo che il messaggio che è arrivato ha emozionato tutti.

Royal Family, la dichiarazione commovente su Kate

La Principessa Kate, secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams, “riceverà il sostegno della famiglia reale, molti dei quali saranno sicuramente presenti. L’anno scorso tutti i suoi figli hanno partecipato per la prima volta”. Kate, quindi, prenderà parte al Together for Christmas circondata dai suoi affetti più cari, compresi ovviamente anche i suoi tre figli.

Sarà di certo un anno non rilassante per Kate. Oltre alla ripresa ufficiale degli impegni pubblici, infatti, il figlio George vedrà la sua vita trasformarsi dal momento che dovrà cominciare a comportarsi da ufficiale erede al trono. Non viaggerà più con la sua famiglia e dovrà di certo prepararsi ad altri cambiamenti sostanziali che potrebbero non piacergli.

A ogni modo, molti fan dei Royal sperano che Kate torni a occuparsi presto del suo progetto per i bambini, Shaping Us, concentrato sul sostegno allo sviluppo dei bambini di età compresa tra gli 0 ai 5 anni. Di certo Kate non si tirerà indietro, dato che ha mostrato chiaramente di voler tornare a occuparsi di ciò di cui si occupava prima della malattia che l’ha colpita.

Accanto a sé potrà senza dubbio contare sulla presenza confortante del marito William, che si è già dimostrato una valida spalla durante i mesi delle cure. L’erede al trono britannico si è infatti preso cura non solo di lei ma anche dei loro tre figli, facendo attenzione a non far loro mancare nulla. Senza dubbio il suo sostegno non mancherà neanche in questa importantissima fase di ripresa.