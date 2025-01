Karina Cascella e le influencer: cosa ha detto su Giulia De Lellis

Karina Cascella senza mezzi termini, arriva il commento sul mondo delle influencer: ecco cosa pensa di Giulia De Lellis.

In tanti anni nel mondo dello spettacolo, tra tv e social, Karina Cascella ha sempre dimostrato di saper esprimersi senza mezzi termini e di non aver paura di dire esattamente ciò che pensa, anche se spesso le sue parole possono non piacere a diverse persone.

Anche questa volta, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno, Karina Cascella si è lasciata andare al suo flusso di pensieri, rispondendo ad alcune domande che le hanno fatto i fan su Instagram; argomento di discussione, nello specifico, il mondo delle influencer.

Ci sono diversi nomi ben noti a tutti i fan italiani e molti non vanno proprio a genio alla Cascella, che lo ha rivelato direttamente: ecco cosa ha detto e qual è il suo pensiero su Giulia De Lellis, nuovamente sotto i riflettori sia per la sua relazione con Tony Effe sia per il suo prossimo coinvolgimento al DopoFestival per Sanremo 2025.

Karina Cascella parla delle influencer: il suo pensiero su Giulia De Lellis

Rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, Karina Cascella ha rivelato senza mezzi termini di non provare simpatia né per Beatrice Valli né per Rosa Perrotta. In generale, la Cascella non apprezza quando le influencer popolari diventano arroganti e spocchiose, comportandosi come star di Hollywood. Insomma, la Cascella sembra non apprezzi troppo molte delle influencer seguitissime sui social, eccezion fatta per Giulia De Lellis; per la modella e conduttrice romana ha infatti espresso solamente parole d’affetto e stima, sottolineando come lei non rientri nella categoria descritta e che rappresenti una piacevole eccezione.

“Giulia è tutta un’altra storia rispetto alle altre” risponde la Cascella a chi le chiede un parere sulla De Lellis. “Educata. Gentile. Super disponibile con tutti. Non se la tira per niente. Rimasta umile sempre e comunque. Legata alle sue origini alla sua famiglia. Dai valori profondi. Per carità lei non ha nulla a che fare con certa gente” ha spiegato nella lunga risposta pubblicata nelle sue stories di Instagram.

Insomma, per Giulia De Lellis solamente parole affettuose, con Karina Cascella che poi ha rivelato come spesso le stesse influencer parlano male una dell’altra alle spalle, proprio dopo essersi abbracciate agli eventi. Commenti decisamente “pungenti” e sinceri, a cui la Cascella negli anni ci ha comunque abituato!