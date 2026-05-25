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Kalinskaya e il pronostico al Roland Garros: Anna costretta a ‘votare’ l’ex… Sinner

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Anna Kalinskaya vota… Jannik Sinner, più o meno. La tennista russa, nonché ex fidanzata dell’azzurro, è impegnata al Roland Garros 2026, dove i social media manager del torneo l’hanno messa davanti a una domanda, per lei, spinosa: “Chi vincerà il tabellone maschile di Parigi?”. 

Kalinskaya però ha risposto con lucidità, senza rancore per una storia d’amore finita: “Sinner sicuramente è pieno di fiducia”, ha detto la russa, che però ha puntato su un altro ‘cavallo vincente’, “sarebbe bello se Djokovic riuscisse a fare la storia qui a Parigi”. 

Il serbo va infatti a caccia del 25esimo Slam della sua carriera e, sfruttando anche l’assenza di Carlos Alcaraz per infortunio, sogna di conquistare il Roland Garros, dove all’esordio è riuscito a battere il francese Mpetshi Perricard in quattro set. 

 

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