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Juventus, tegola per Spalletti: Locatelli si opera, quanto torna in campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Tegola per la Juventus: Manuel Locatelli si opera. Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema al menisco durante la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all’Allianz Stadium, e ora dovrà ricorrere a un’operazione chirurgica. Già durante la partita il centrocampista bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, come raccontato a fine partita: “Ho un fastidio, ma non è niente”, aveva detto in zona mista. 

In realtà quel fastidio si è rivelato essere un vero e proprio infortunio. Dopo i primi esami di ieri, la società e il giocatore hanno scelto per l’intervento, che secondo quanto riportato da SkySport sarà svolto a Lione nelle prossime ore.  

Locatelli sarà quindi costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi, con il suo rientro che è previsto per l’inizio del 2027. 

 

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