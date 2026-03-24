Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner batte Moutet, agli ottavi a Miami contro Michelsen

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Marzo 2026
1 minuto di lettura

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto nella
notte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo,
centrando la qualificazione agli ottavi del “Miami Open”, secondo
Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento
dell’Hard Rock Stadium. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo. “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo” ha detto l’azzurro nell’intervista a caldo dopo la vittoria. “Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice. Ora può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

YouPorn

YouPorn”: il nuovo inedito dei Pendolari Roma Cassino

11 Aprile 2024

Polmoniti nei bambini in Cina, Pechino rassicura: “Causate da patogeni noti”

24 Novembre 2023

VIII Edizione di Tennis & Friends, la Polizia di Stato presente “in forze” al Foro Italico

13 Ottobre 2018

Covid, per medici e infermieri morti in pandemia “risarcimenti mai avuti”

19 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno