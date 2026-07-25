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Juventus-Standard Liegi: orario, probabile formazione e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in amichevole. Oggi, sabato 25 luglio, il club bianconero affronta i belgi dello Standard Liegi – in diretta tv e streaming – nel primo vero test della nuova stagione. Partita importante per Luciano Spalletti, che a meno di un mese dall’inizio del campionato valuterà lo stato di forma dei suoi giocatori. 

 

L’amichevole tra Juventus e Standard Liegi è in programma oggi, sabato 25 luglio, alle ore 20. Ecco la probabile formazione bianconera: 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Boga; Openda. All. Spalletti. 

 

Juventus-Standard Liegi sarà trasmessa in diretta, in chiaro e gratis, sul sito ufficiale bianconero, visibile sia tramite piattaforma web, che scaricando l’app. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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