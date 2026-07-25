Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Milan-Celtic: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Amichevole di lusso per il Milan. Oggi, sabato 25 luglio, i rossoneri affrontano il Celtic – in diretta tv e streaming – nel primo vero test della loro stagione. Un’occasione d’oro per il nuovo allenatore Ruben Amorim che, aspettando il ritorno di Modric, potrà testare il nuovo acquisto Gila e lo stato di forma dei propri giocatori. 

 

L’amichevole tra Milane e Celtic è in programma oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16. Ecco la probabile formazione: 

Milan (3-4-2-1): Terracciano; Gila, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Fofana, Bartesaghi. Nkunku, Gimenez. 

 

Milan-Celtic si potrà vedere in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn, visibile tramite smart tv. L’amichevole si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Flashmob al Pantheon dei “Cartellini Rossi” contro il supercommissario Arcuri

23 Febbraio 2021

Mirabilandia, arriva ‘pizzotto’, il food truck che unisce gusto e impegno sociale

4 Giugno 2026

Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

16 Maggio 2026

Sette furgoni di una ditta di consegne in fiamme a Fiumicino, indagini polizia

1 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno