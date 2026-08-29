Juve-Parma, fallo in area su Keita e mancato rigore ai gialloblù? Cos’è successo

(Adnkronos) – Dubbi e proteste nel finale di Juventus-Parma, partita di Serie A di oggi, sabato 29 agosto. Al 78′, un episodio in area bianconera scatena la rabbia dei giocatori gialloblù. Cos’è successo? Durante un’azione d’attacco, Delprato serve Keita in area, ma il giocatore del Parma viene atterrato da Alajbegovic e gli emiliani protestano con veemenza, chiedendo un calcio di rigore. L’arbitro Fourneau lascia però correre e – con la partita sull’1-0 per la Juve – non concede il penalty che avrebbe potuto regalare il pareggio agli uomini di Cuesta.

Decisione giusta? Secondo l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli su Dazn “tutto corretto” perché “Alajbegovic non fa un movimento verso Keita, ma allunga solo il piede”. Per Marelli, non ci sono dunque gli estremi per il tiro dagli undici metri.

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