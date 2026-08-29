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Di Battista ricoverato a Cuba, messaggio di Travaglio: “Forza ragazzo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Caro Ale, siamo tutti lì con te e con i tuoi familiari e tu sei con noi, come sempre. Forza ragazzo!”. È il messaggio che Marco Travaglio, direttore del ‘Fatto Quotidiano’, ha affidato ai social per esprimere la propria vicinanza e quella degli “amici del Fatto, di Loft e di tutta Seif “ad Alessandro Di Battista, colpito da un malore venerdì sera a Cuba. L’ex deputato del M5S era stato ricoverato inizialmente all’ospedale Santa Clara, dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore. In seguito, i medici hanno disposto il trasferimento a L’Avana per sottoporlo a una Tac con contrasto e ad accertamenti più approfonditi. 

In serata Di Battista ha ripreso conoscenza e ha parlato con il personale sanitario. Si trova a Cuba per realizzare una serie di reportage per il Fatto e TvLoft, nell’ambito del progetto ‘La polvere del mondo’. 

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