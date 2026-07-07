Juve, Massara è il nuovo chief football officer del club

(Adnkronos) – Rivoluzione in casa Juventus. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club: nel suo nuovo ruolo, l’ex ds del Milan e della Roma riporterà direttamente all’ad bianconero Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile. “Frederic – si legge nella nota del club- avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma”.

Giorgio Chiellini assume quindi il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo.

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” ha sottolineato Giovanni Carnevali, ad e dg della Juventus. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa del Club”.

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