Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Juve-Inter, oggi amichevole in Australia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo e oggi, sabato 8 agosto, affronta la Juventus in un’amichevole di lusso all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Per la squadra di Chivu, reduce dal pareggio contro il Milan, sarà l’ultima partita della tournée australiana. Quinto test estivo per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo il pari contro il Basilea ha battuto Standard Liegi, Nizza e Chelsea. 

Dove vedere Juve-Inter? L’amichevole sarà visibile in diretta su Sky Sport, ma anche su Dazn.  

Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go, NOW, Juventus TV, Inter TV e OneFootball. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo, Fiorello su Sinner: “Con Swiffer-Amadeus ogni cosa diventa polemica”

31 Gennaio 2024

Roland Garros, Tiafoe vince e tifoso gli ruba la racchetta: “Posso riaverla?”

28 Maggio 2026

Meloni incontra Sanchez “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio Ue”

18 Giugno 2026

Sosta con contrassegno invalidi contraffatto, un segno di malcostume

17 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno