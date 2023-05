Juve. Fagioli e Bremer regolano la Cremonese

Era l’occasione buona per la Juventus per restare da sola al secondo posto in classifica battendo la Cremonese all’Allianz Stadium e soprattutto approfittando anche della sconfitta del Milan rimediata a La Spezia.

Ma tutti i tifosi della Juventus purtroppo sanno che c’è una sola possibilità su un milione di andare in Europa il prossimo anno visto il clima extra calcio che si è venuto a creare intorno ai bianconeri.

Primo tempo che termina sullo 0-0 con un possesso palla elevatissimo da parte della Juventus ma senza mai concretizzare veramente. Pogba schierato dal primo minuto sembrava aver dato maggior brio alla manovra ma la sfortuna di questo ragazzo non ha limiti: alla mezz’ora esce in lacrime dal terreno di gioco per un infortunio muscolare al quadircipite sinistro che tradotto vuol dire stagione finita.

Lo sostituisce Milik e quindi la Juventus con due punte dovrebbe dare più peso offensivo ma il duo Milik Vlahovic nella prima frazione di gioco non ha mai impensierito seriamente Carnesecchi

Nella ripresa si vede una Juve molto più determinata e dopo appena cinque minuti i bianconeri passano in vantaggio con Fagioli grazie a un missile terra aria scoccato dal limite dell’area di rigore dopo aver raccolto un assist strepitoso di Chiesa a coronamento di un’azione personale.

Poi al 79 ci pensa Bremer a siglare il raddoppio con un colpo di testa riuscendo a saltare anche più di Carnesecchi,

Cremonese mai pericolosa in tutta la partita e Perin non si è mai sporcato veramente i guantoni. Resta la grande amarezza per l’infortunio di Pogba che sicuramente ha siglato la fine della sua stagione.