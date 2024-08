Judo d’oro a Parigi, Alice Bellandi campionessa nei -78 kg

Meloni "In disaccordo con il Cio sul caso Khelif-Carini" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non sono d'accordo con la scelta del Cio, ma da anni. Quando nel 2021 il Cio cambiò il regolamento su questa materia, presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che poteva avere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite a Casa Italia, sul caso della pugile algerina Imane Khelif contro […]

Meloni a Parigi per i Giochi "Incontro con Macron? Siamo in contatto" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Incontro con Macron? Con il presidente Macron siamo in contatto. Lui oggi non è a Parigi, dipende se fra quando lui torna e quando io riparto riusciamo ad incastrarci, se riusciamo volentieri. I nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, […]

Meloni "La Senna come il Tevere? Evitiamo le polemiche" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "La Senna come il Tevere? Ancora non l'ho guardata bene. Sicuramente i due fiumi si somigliano, penso che scegliere di fare la gara di triathlon nella Senna fosse una scelta suggestiva poi ho visto che ha creato molte polemiche. Non entro nella materia perché sono materie che riguardano più la scienza […]

Meloni a Parigi per le Olimpiadi "Giusto esserci per gli atleti" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Ho pensato fosse giusto e necessario esserci seppure molto velocemente per questi atleti che fanno sacrifici per anni solo per pochi minuti sperando di sentire suonare l'inno nazionale, di vedere sventolare la bandiera tricolore e penso che la Nazione nel suo complesso debba dire grazie a loro per questi sacrifici, questo […]