Joseba Publishing: una giovane etichetta indipendente in grande ascesa!

La Joseba Publishing è stata protagonista di una settimana di grandi successi grazie ai riconoscimenti ottenuti dai suoi artisti al Premio Mia Martini, X-Factor Malta, Eurovision Song Contest Malta e al Tour Music Fest.

Uno dei momenti più importanti è stata la vittoria di Marcus (Marco Tavoletta) al Premio Mia Martini. Non solo ha conquistato il primo posto, ma ha anche ricevuto il prestigioso riconoscimento della critica. Allo stesso concorso, Mess (Pietro Messina) ha raggiunto il terzo posto.

L’etichetta discografica è inoltre lieta di annunciare che The Doubles (Mirco e Nicol La Rosa) hanno ottenuto l’accesso ai bootcamp di X-Factor Malta, superando le audizioni con un consenso unanime di quattro “sì”.

Il palcoscenico internazionale attende Martina Cutajar, che il 17 novembre 2023 si esibirà alle semifinali dell’Eurovision Song Contest a Malta.

Per completare questa serie di successi, Fosca (Chiara Carmosini) è finalista nazionale nella categoria “Singer Songwriter” del Tour Music Fest, che si svolgerà dal 27 novembre al 2 dicembre a San Marino.

Spiega Gianni Testa, direttore artistico di Joseba Publishing: «Una settimana intensa e piena di tanti riconoscimenti, frutto di duro lavoro, di testardaggine, ma soprattutto dell’intera famiglia Joseba che quotidianamente lavora a testa bassa e senza mai stancarsi con i propri artisti. Abbiamo scelto di lavorare solo ed esclusivamente con grandi arrangiatori grandi autori grandi musicisti, il nostro maestro Enzo Campagnoli al fianco della famiglia Joseba con la sua direzione artistica di Joseba Academy che supervisiona in modo attento tanti lavori. Insomma, ho imparato e professo sempre una cosa “l’affermazione professionale è l’unico vero successo per Joseba e per i suoi artisti” essere famosi per caso è un grande bluff in cui non bisogna cadere».

Biografia

Joseba Publishing, giovane editoriale e label indipendente, nasce dall’esigenza di aggregare artisti e produrre arte, ovvero musica che non cerca schemi né numeri, ma vibrazioni.

Distribuita da Believe, Joseba Publishing produce e guida giovani artisti sin dalla prima nota fino alla pubblicazione e promozione discografica. Ogni nostro artista è affiancato da arrangiatori, autori, ingegneri del suono, consulenti di immagine, truccatori e avvocati per accompagnarli al meglio durante il percorso discografico.

Tra gli artisti della label spiccano HER (vincitrice Musicultura e Una canzone per Amnesty), Alessio Selvaggio (X factor, Deejay on stage, All together now), Daniele Primonato (Tu si que vales), Fosca (vincitrice Fuoriclasse talent), Davide Cascini (Amici), Motus (vincitore Area Sanremo 2022), Gianluca Miotto, Federico Fashion Style, Marcus (Generazione Z sulla Rai), Ernesto Schinella (vincitore del programma Rai “Ti Lascio una canzone”).

Joseba Publishing è co-produttrice ed editrice di “Quelle navi”, ultimo brano del mitico Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Troll scomparso nel 2022, brano scritto sul crollo del ponte di genova.

I brani Joseba Publishing sono diventati sigle di programmi tv in onda sulle principali emittenti:

– “Io sono Pazzesco” di Federico Fashion Style, sigla del suo programma “Beauty Bus” in onda su Real time

– “Deja vu” di Matteo G, sigla di “Italian Performer Cup” in onda su Rai 2.

Joseba Publishing ha prodotto la prima cantautrice transessuale italiana, H.E.R., che vanta collaborazioni con Franco Battiato, Lucio Dalla, Donatella Rettore, Fiordaliso e Morrisey. Il suo brano “Then” vince il contest Fai volare la tua musica (Alitalia/Siae/Rockol) e successivamente trionferà anche a Musicultura e a Una canzone per Amnesty.

Joseba Publishing è presente sui più grandi palcoscenici dei talent italiani come:

– Alessio Selvaggio, secondo posto ad All Together Now

– Motus, vincitore Area Sanremo 2022

– Selenia Stoppa, The Voice

– Giacomo EVA, Amici

– Ernesto Schinella, vincitore di Ti lascio una canzone

– Meriam Jane, secondo posto a The Voice Romania

– Cristian Imparato, Io Canto

– Daniele Primonato, Tu si que vales

Collaborano con Joseba Publishing arrangiatori di dichiarata fama come Valerio Carboni, autore Warner (Nek, Piero Pelù), Andy dei Bluvertigo, Riccardo Studer (Lil Kvneki, Leon Faun) e altri.

“La mission di JOSEBA è creare un punto di rifermento per gli artisti nel cuore di Roma.

Casa Joseba è un luogo sicuro, accogliente, ma allo stesso tempo giovane, elegante e innovativo, dove poter coltivare i propri sogni e farli diventare realtà”.

