Jimmy Kimmel risponde a Melania Trump: “D’accordo su stop retorica d’odio, ne parli con suo marito”

(Adnkronos) – “Sono d’accordo sul fatto che la retorica d’odio e violenta sia qualcosa da rifiutare, e penso che un bel modo di iniziare ad abbassare i toni sarebbe avviare una conversazione a riguardo con suo marito”. Così Jimmy Kimmel, nella puntata della notte scorsa del suo show, ha replicato a Melania Trump, che per prima in un post ha puntato il dito contro il comico che l’ha definita una “vedova in attesa” tre giorni prima dell’attacco dell’Hilton, invitandola a rivolgere l’attenzione su quella che il commentatore definisce la retorica d’odio del presidente Trump.

“Mi dispiace che lei e il presidente e tutti quelli che erano in quella sala sabato avete dovuto affrontare quella esperienza, anche se nessuno è stato ucciso non vuol dire che non sia stato traumatico e dobbiamo essere uniti, ma volete farci credere che una battuta che ho fatto tre giorni prima abbia avuto un qualche effetto su quello che è successo?”, ha continuato Kimmel, che poi ha difeso la “sua battuta molto leggera” in riferimento alla differenza di età tra Trump e la moglie, “Non era in nessun modo un’incitazione all’assassinio e loro lo sanno”, ha detto ancora.

Riguardo poi alle richieste di un suo licenziamento arrivate da presidente, first lady e Casa Bianca, Kimmel ha detto che avere una sensanzione di “deja vu”, riferendosi alla sospesione del suo show lo scorso autunno dopo le sue battute sull’assassinio di Charlie Kirk. Dopo averlo accusato di voler “dividere il Paese” con la sua “retorica d’odio e violenta”, Melania Trump ha detto che “persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera a diffondere odio, ora basta, è arrivato il momento che Abc prenda una posizione”. Nel giro di poche ore era arrivato un post di Trump con l’esplicita richiesta: “Jimmy Kimmel deve essere immediatamente licenziato da Disney”.

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