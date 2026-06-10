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Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro Iran

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, come preannunciato dal presidente Donald Trump. L’avvio delle operazioni è stato reso noto dal Centcom, il Comando centrale degli Usa. “Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno iniziato oggi alle 17:15 (ora della costa orientale degli Stati Uniti, le 23.15 italiane del 10 giugno) a lanciare ulteriori attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi in Iran, su ordine del Comandante in Capo. Gli attacchi sono una risposta all’aggressione ingiustificata e continua da parte dell’Iran”, ha aggiunto il Comando. 

In Iran, difese aeree attivate a ovest di Teheran, come riferisce l’agenzia Mehr. Esplosioni sono state segnalate attorno all’isola di Kish nel Golfo Persico e al porto di Sirik, vicino a Minab, nella provincia di Hormozgan nel sud del paese. 

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