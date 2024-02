Jeep Avenger 4xe: integrale e ibrida plug-in

(Adnkronos) – La nuova Jeep Avenger 4xe affiancherà la versione 100% elettrica, puntando alla leadership del segmento. Un modello che rappresenta un punto di svolta per il Marchio, dopo il grande successo della variante a zero emissioni, il brand americano è pronto a lanciare una nuova configurazione che sfrutta le potenzialità delle unità elettriche e del motore endotermico per assicurare performance sopra le aspettative. La nuova Jeep Avenger è un SUV a trazione integrale che offre la possibilità di viaggiare anche in modalità full electric. Prestazioni in off-road senza eguali, la variante 4xe beneficia della presenza di due motori elettrici da 21 kW e di un motore endotermico da 136 cavalli. Le due unità elettriche presenti rispettivamente sull’asse anteriore e posteriore, sono in grado di generare una coppia massima di 1.900 Nm sulle ruote posteriori. La trazione integrale è indipendente dallo stato di carica della batteria, il sistema mild hybrid a 48V consente di guidare in modalità 100% elettrica a basse velocità, il cambio è un automatico a doppia frizione e-DSC6 a 6 rapporti e integra un motore elettrico. La combinazione della tecnologia Mild Hybrid a 48V con il sistema di trazione integrale rappresenta un ulteriore testimonianza della volontà del Marchio, di offrire un’esperienza di guida sostenibile e accessibile per i clienti europei. La gamma Avenger ospita un’ampia scelta di powertrain, due tipologie di trasmissione (manuale e automatica) e due trazioni (anteriore e integrale).

Eric Laforge, Head di Jeep Brand per l’Europa, ha dichiarato: “La nuova Jeep Avenger 4xe rappresenta un punto di svolta per il marchio. L’ultima versione del nostro modello di successo combina la compattezza e la versatilità di Avenger con le prestazioni del sistema di trazione integrale. Il risultato è un’esperienza di guida più dinamica, davvero ineguagliabile. La nuova Jeep Avenger 4xe completa l’offerta Jeep di SUV a trazione integrale in tutti i segmenti”.

