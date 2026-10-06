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Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. Lo ha annunciato il numero 1 del tennis mondiale in un breve comunicato diffuso dal suo entourage nel quale si informa che “su consiglio del team medico”, Sinner “seguirà un ciclo di cure per un’infiammazione al ginocchio. E’ stato deciso di iniziare il trattamento già ora, così da dare a Jannik il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027”. Lo stesso numero del mondo, in un video postato su Instagram, ha spiegato le ragioni di una decisione che gli farà saltare anche le Atp Finals. “Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento: io e i miei dottori abbiamo deciso che c’è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest’anno sarà molto diverso, ma in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per ritornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto, spero di vedervi presto in campo”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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