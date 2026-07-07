Iziwork, rafforza management con ingressi di Armando Limatola e Silvia Movio

(Adnkronos) – Iziwork annuncia l’ingresso di due nuove figure manageriali con l’obiettivo di sostenere la crescita del business e consolidare il proprio posizionamento nei servizi Hr. Armando Limatola entra in azienda come director of strategic client & specialization. Con oltre vent’anni di esperienza maturata in realtà di primo piano del settore, tra cui Adecco, Randstad e Vedior, porta competenze consolidate nella gestione di clienti strategici, nello sviluppo commerciale e nel coordinamento di team e operations. Nel nuovo ruolo sarà responsabile dello sviluppo delle attività dedicate ai clienti strategici e alle specializzazioni, con un approccio orientato ai risultati, alla valorizzazione delle persone e alla crescita delle competenze.

Contestualmente, Silvia Movio assume il ruolo di permanent director Italy, con la responsabilità di guidare lo sviluppo di Winsearch, il brand del Gruppo dedicato alla ricerca e selezione di profili middle e top management. Dopo un percorso in ManpowerGroup e Hunters Group, dove ha maturato una significativa esperienza nell’executive search e nella talent acquisition, Silvia avrà il compito di rafforzare il posizionamento di Winsearch attraverso un modello fondato su specializzazione, metodo e verticalizzazioni di mercato.

“Il rafforzamento del nostro management – dichiara Domenico Di Gravina, managing director group Italy di Iziwork Italia – rappresenta una scelta strategica e un investimento concreto sul futuro di Iziwork L’ingresso di Armando Limatola e Silvia Movio segna un’evoluzione importante del nostro percorso di crescita e testimonia la volontà di accelerare lo sviluppo del business, consolidare la nostra leadership nei servizi HR e ampliare il valore che siamo in grado di offrire a imprese e candidati. Oggi il mercato richiede competenze verticali, rapidità di esecuzione e capacità di interpretare il cambiamento: per questo continuiamo ad attrarre manager di alto profilo che condividono la nostra visione e la nostra ambizione. Vogliamo essere il partner che guida l’evoluzione del lavoro, anticipando i bisogni delle aziende e valorizzando il talento con soluzioni sempre più specializzate, innovative e ad alto impatto. Queste nomine rappresentano un tassello fondamentale del nostro piano di sviluppo e rafforzano la capacità di Iziwork di crescere con determinazione, innovazione e una visione di lungo periodo”.

—

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)