Sky, tornano X Factor e Pechino Express. La bella stagione e Codice nero tra le novità della prossima stagione

(Adnkronos) –

Tra conferme e novità, Sky ha rivelato il palinsesto della prossima stagione 2026-2027. Dopo la pausa estiva, la stagione degli show riparte su Sky Uno con tante conferme attese.

Si comincia con Bruno Barbieri che, da domenica 6 settembre, torna alla guida di ‘4 Hotel’, con nuove sfide tra strutture alberghiere in tutta Italia. Confermato, ma con qualche novità, anche ‘X Factor’, al via da giovedì 10 settembre. Lo show musicale torna con Giorgia alla conduzione e una giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, ai quali si aggiunge la new entry Irama.

A dicembre riparte ‘MasterChef Italia’, con l’immancabile trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, di nuovo insieme per incoronare il miglior cuoco amatoriale d’Italia. Sempre in tema di fornelli, torna anche Alessandro Borghese con un nuovo ciclo di episodi di ‘4 Ristoranti’, in viaggio tra le città italiane a bordo del suo iconico van nero dai vetri oscurati. E, come sempre, il suo voto potrà confermare o ribaltare ogni risultato. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna anche ‘Pechino Express’. Resta ancora da scoprire quale sarà la nuova meta e quali coppie saranno protagoniste dell’avventura guidata dal ‘capitano della spedizione’ Costantino della Gherardesca.

La nuova stagione dell’intrattenimento riparte anche su TV8. Tornano ‘Foodish’, con Joe Bastianich in viaggio attraverso l’Italia insieme a un ospite vip alla ricerca della migliore versione di un piatto simbolo, e ‘Alessandro Borghese Celebrity Chef’, il programma quotidiano in cui due celebrities si mettono ai fornelli. E, a grande richiesta, torna anche ‘GialappaShow’, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto ancora una volta da Mago Forest, al timone dello show per l’ottava edizione.

Dall’amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini nasce la nuova serie ‘La Bella Stagione’, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. È la storia, liberamente ispirata all’omonimo libro di Vialli, Mancini e dei calciatori della Sampdoria campione d’Italia, a cura di Pierdomenico Baccalario e pubblicato da Mondadori, dei ‘gemelli del gol’. Un racconto che segue il loro legame dentro e fuori dal campo e la straordinaria cavalcata che, nella stagione 1990-91, portò la Sampdoria alla conquista del leggendario scudetto contro ogni pronostico. La sceneggiatura della serie, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Mariano Di Nardo, Sofia Assirelli e Marco Ponti.

Sky annuncia nuove serie originali in lavorazione: ‘Codice Nero’ è il primo medical drama Sky Original, con Lino Guanciale e Valentina Bellè, ambientato in un ospedale di confine. Sul fronte crime, arriva ‘Il Sospetto’, con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e ‘Quelli della Mala’, con Elia Nuzzolo nei panni di un giovane amico di Renato Vallanzasca nella Milano degli anni ’70. Dal memoir ‘Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia’ di Allegra Gucci, arriva la serie diretta da Gabriele Muccino: ‘Gucci – Fine dei giochi’, un grande racconto familiare segnato dall’omicidio di Maurizio Gucci che sancisce la fine di un’era. Tra i volti della nuova serie, Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz.

Tra le novità del 2027 è attesa ‘Fuori Menù – Una brigata dietro le sbarre’, una nuova dramedy Sky Original in sei episodi. Maurizio Lastrico guida il cast nei panni di un grande chef che, caduto in disgrazia, finisce in carcere, dove per ottenere uno sconto di pena accetta di dirigere un ristorante sperimentale ai cui fornelli lavora la peggior brigata di tutti i tempi.

Sky annuncia una nuova stagione di documentari che intreccia storia, sport, cronaca e attualità. Al centro dell’offerta di Sky Documentaries, la docu-serie in due episodi dedicata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un ritratto della sua presidenza costruito con materiali d’archivio inediti e i passaggi più significativi dei suoi interventi pubblici. Attesa a dicembre anche ‘Andreotti’, doppio ritratto di Giulio Andreotti tra potere politico e icona mediatica, prodotta da Sky in coproduzione con Palomar.

Debutta inoltre ‘Aces: I Numeri 1 del Tennis’, docu-serie in quattro episodi che ripercorre, tra materiali d’archivio e immagini dietro le quinte, i percorsi dei 29 tennisti che nella storia hanno raggiunto la vetta della classifica mondiale, da Federer e Nadal fino ad Alcaraz e Sinner. Sul fronte Sky Crime, a ottobre arriva ‘Maisano racconta: Denise Pipitone, uno spazio per ripercorrere indagini, ipotesi e piste investigative sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. A dicembre, a un anno dalla tragedia, arriva ‘Crans Montana – Dentro la Strage’, sul rogo del locale ‘Le Constellation’ che l’1 gennaio scorso è costato la vita a oltre 40 persone, tra cui 6 giovani italiani.

A febbraio 2027 arriva il documentario dedicato a Marco Pantani, con la testimonianza esclusiva della madre Tonina Pantani. Pablo Trincia torna infine al racconto scripted con una nuova docu-serie Sky Original dedicata ai fatti della Scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, in arrivo nel 2027 su Sky Documentaries, con annessa versione podcast.

Arriva a settembre su Sky Documentaries, in streaming su NOW, ‘Luciano, Prima di Tutto’, il documentario inedito con cui Luciano Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni e musica, girato in occasione de ‘La Prima Notte’, il concerto evento che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’Arena Milano Santa Giulia, nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Italia.

Prodotto da Sky Content Factory, con la regia di Paolo Bonfadini e l’intervista realizzata da Vera Spadini, il documentario ripercorre il legame unico di Ligabue con il palco. Ripercorre la sua storia: dai primi concerti davanti a pochi amici in un locale di provincia ai Campovolo, capaci di unire oltre 100.000 fan da tutta Italia. E non solo, il documentario toccherà le tappe più importanti della sua carriera, passando per i tour mondiali, quello europeo e gli ultimi eventi negli stadi appena conclusi.

Tra aneddoti e curiosità prende forma un ritratto senza filtri di un’icona della musica italiana che ha saputo, come solo i grandi sanno fare, raccontarsi e raccontare il nostro tempo in musica e parole. “Il tempo passa ma io quella roba lì, stare sul palco, ho bisogno di godermela, questa è la realtà”, racconta Ligabue nel documentario, che si avvale della collaborazione di Zoo Aperto, Warner Music e Friends & Partners.

Sky e TV8 si preparano a una nuova stagione ricca di novità nel mondo dell’intrattenimento. Grandi show con volti già noti come Antonino Cannavacciuolo, la coppia Benedetta Parodi-Fabio Caressa e Alessandro Borghese. Tra le novità della primavera 2027 arriva ‘Taste of Italy’, nuovo format originale Endemol Shine Italy con lo chef otto Stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo. Un viaggio on the road attraverso diverse zone d’Italia alla scoperta dei migliori cuochi ‘comuni’: appassionati di ricette tradizionali, capaci di raccontare al meglio lo spirito della cultura culinaria della provincia italiana. Al fianco di Cannavacciuolo ci saranno la chef Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della 14esima edizione di ‘’MasterChef Italia’.

Dopo l’esperienza al timone di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, Fabio Caressa si unisce alla moglie Benedetta Parodi in una nuova produzione originale di TV8, ‘Italia per due – Consigli disordinati di viaggio’. Un travel show in puro stile on the road, alla scoperta del volto meno conosciuto del nostro Paese. In ogni tappa vivranno tre esperienze diverse, proposte da chi il territorio lo vive ogni giorno.

Tra i volti storici del mondo Sky torna anche Alessandro Borghese con un nuovo show. Per la prossima stagione TV8 ha in serbo ‘Cooking Grandmas’, nuova produzione originale per il prime time del canale: una sfida tra nonne, autentiche custodi della cucina della tradizione. Al centro della gara ci saranno ricette tramandate di generazione in generazione, ma anche prove che le porteranno ben oltre la loro comfort zone, tra cucina stellata, street food e sapori etnici.

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