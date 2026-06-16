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Italiana muore a Miykonos in un incidente, era sull’isola per il suo addio al nubilato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Una vacanza che doveva essere di gioia e festa si è trasformata in tragedia a Mykonos, in Grecia, dove una donna italiana di 40 anni, Sara Ceccantini, è morta in un incidente stradale. Residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, si trovava sull’isola insieme ad alcune amiche per celebrare il suo addio al nubilato. Il matrimonio era previsto per sabato prossimo. 

Le informazioni sull’accaduto sono ancora frammentarie. L’incidente sarebbe avvenuto tra domenica e lunedì, quando si è verificato uno scontro tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni, un altro veicolo avrebbe invaso la corsia in cui viaggiava la donna, provocando l’impatto fatale. Le autorità locali hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale. 

La notizia si è diffusa nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, suscitando profondo dolore e incredulità tra Arezzo e il Valdarno, dove la donna e il compagno erano molto conosciuti. Sara lavorava per Prada e lascia una figlia di tre anni. L’azienda, colpita dal lutto, ha disposto per oggi l’uscita anticipata dei dipendenti dello stabilimento di Valvigna, nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. 

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