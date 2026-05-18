Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: commando sale a bordo delle imbarcazioni al largo di Cipro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Marina militare israeliana ha iniziato a intercettare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza nel tentativo di sfidare il blocco navale imposto da Israele. Lo riferisce il Times of Israel, citando le dirette social trasmesse dagli attivisti a bordo. 

Secondo quanto riportato, i commando israeliani sono saliti su alcune delle barche della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Le immagini diffuse online mostrano gli attivisti intenti a filmare l’operazione con telefoni cellulari e videocamere durante l’abbordaggio da parte delle forze israeliane. 

La flottiglia, composta da oltre cinquanta imbarcazioni partite la scorsa settimana dal porto turco di Marmaris, rappresentava – secondo gli organizzatori – la fase finale della traversata verso la Striscia di Gaza per protestare contro il blocco israeliano. 

Poco prima dell’intervento militare, il ministero degli Esteri israeliano aveva lanciato un avvertimento ufficiale agli attivisti, invitandoli a “cambiare rotta e tornare immediatamente indietro”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Applausi e tanto divertimento nella prima edizione di “Ardea in Gioco”

30 Novembre 2018

Covid Italia oggi, 59.498 casi e 307 morti: bollettino ultima settimana

7 Dicembre 2023

Latina, giovedì 28 giugno presso la biblioteca Manuzio “Patto per la lettura”

14 Giugno 2018

Maratona di Roma, il Tar conferma validità del bando

8 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno