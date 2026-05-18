Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Celentano, il Clan smentisce voci su problemi salute: “Sta benissimo, è a casa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano. A sottolinearlo oggi, lunedì 18 maggio, è l’ufficio stampa del Clan all’Adnkronos, dopo che erano circolate voci su problemi di salute del Molleggiato. “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”, precisa l’ufficio stampa del Clan. 

Nella serata di ieri si erano infatti diffuse voci incontrollate sul web su gravi problemi di salute e di un ricovero di Calentano, prima della smentita ufficiale. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Da giovedì 12 luglio sport gratis a piazza Vittorio con il Coni Lazio

10 Luglio 2018

Incendio all’ospedale di Tivoli, 4 morti: struttura evacuata

9 Dicembre 2023

Sinner come Nadal, Djokovic e Federer? Jannik ‘scaccia’ paragoni a Madrid

4 Maggio 2026

Sanremo 2024, La Sad show per Fantasanremo

6 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno