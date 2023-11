Israele, Herzog mostra copia del ‘Mein Kampf’: “Era a casa di un terrorista a Gaza”

(Adnkronos) – Una copia in arabo del 'Mein Kampf' sarebbe stata trovata nella stanza dei bambini di un appartamento di Gaza che i terroristi di Hamas usavano come base. Lo ha rivelato il presidente israeliano Isaac Herzog in un'intervista alla Bbc, mostrando la copia in tv: "Questo è il libro di Adolf Hitler, il 'Mein Kampf', tradotto in arabo. Questo è il libro che ha portato all'Olocausto e il libro che ha provocato la Seconda guerra mondiale". Nel testo, ha detto ancora il presidente, "c'erano degli appunti del terroristi, ha segnato le sezioni e ha studiato ancora e ancora l’ideologia di Adolf Hitler per odiare gli ebrei, per uccidere gli ebrei, per bruciare e massacrare gli ebrei ovunque si trovino. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando”.

In una nota, la presidenza israeliana ha denunciato che "dopo il massacro e le atrocità commesse dai terroristi di Hamas il 7 ottobre – il giorno in cui il maggior numero di ebrei sono stati assassinati dall’Olocausto – questa è un’altra rivelazione che testimonia le fonti di ispirazione dell’organizzazione terroristica Hamas, e dimostra ancora una volta che tutte le sue azioni hanno lo stesso obiettivo dei nazisti, la distruzione degli ebrei". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...