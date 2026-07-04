Iran-Usa, colloqui in pausa per i funerali di Khamenei: attese milioni di persone

(Adnkronos) –

Colloqui in pausa tra Iran e Usa. I due Paesi hanno infatti deciso di sospendere per una settimana i negoziati fino alla conclusione delle cerimonie funebri della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei. Le esequie, che dureranno 5 giorni, sono iniziate sabato con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.

Sono circa 15 milioni le persone attese nei prossimi giorni secondo il ministero della Salute iraniano, citato dall’agenzia Tasnim, precisando che la stima riguarda l’insieme degli eventi in programma. Ieri, nel giorno del corteo funebre, è restato “completamente chiuso” lo spazio aereo di Teheran.

Il ministero della Salute ha riferito inoltre che i preparativi delle esequie sono in corso da un mese e che sono stati allestiti ospedali da campo nei pressi della Grande Mosalla Imam Khomeini di Teheran, dove sono esposte le bare di Khamenei e di alcuni membri della sua famiglia. Le équipe mediche sono in stato di massima allerta, mentre anche le città di Qom e Mashdad ospiteranno cerimonie commemorative. Secondo il comune di Teheran, citato dall’agenzia Fars, oltre 2,2 milioni di persone hanno utilizzato la metropolitana tra le 5:30 e le 15 di ieri.

Un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremmo più nessuno con cui negoziare”, ha commentato il presidente americano Donald Trump affermando di seguire attentamente i funerali della Guida suprema iraniana. E ha ribadito ad Axios che gli iraniani “stanno supplicando di fare un accordo” per archiviare definitivamente la guerra. Le parti intanto hanno deciso di sospendere per una settimana i colloqui fino alla conclusione delle cerimonie funebri dell’ayatollah e dei suoi familiari uccisi negli attacchi di 4 mesi fa. “In questo momento, nessuno sparerà all’altro – ha detto – Sono tutti lì. Un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremmo più nessuno con cui negoziare”.

Le autorità iraniane si starebbero preparando all’eventualità che le cerimonie funebri di Ali Khamenei possano causare situazioni di emergenza e fino a 3mila morti. A scriverne, citando un documento riservato e fonti municipali di Teheran, è il quotidiano tedesco ‘Die Welt’. L’articolo, scritto da Teheran da un autore anonimo la cui identità è nota alla redazione del giornale, afferma che i funzionari hanno elaborato piani per far fronte a una possibile situazione di emergenza – timori presumibilmente legati alla presenza di una folla così numerosa e con un caldo estremo – con conseguenti potenziali vittime – anche molto numerose – durante le processioni funebri per l’ex Guida Suprema.

Secondo Die Welt, citato da Iran International, una lettera riservata della Mezzaluna Rossa iraniana e dell’organizzazione nazionale per la gestione delle crisi, indirizzata al Primo Vicepresidente Mohammad-Reza Aref, prevede un numero di morti compreso tra 1.500 e 3mila. L’articolo riporta inoltre che sarebbe stata istituita un’unità speciale per gestire i morti e i dispersi, mentre migliaia di nuove tombe sarebbero state predisposte nel cimitero di Behesht-e Zahra a Teheran. Un’impiegata del comune di Teheran, identificata con uno pseudonimo per motivi di sicurezza, avrebbe dichiarato alla Welt che i colleghi del centro di coordinamento della crisi avrebbero confermato.

“Le fosse comuni preparate esistono davvero”, ha affermato. “Ai responsabili è stato detto che fino a 3mila morti non sarebbero stati un problema. Con una folla così numerosa e questo caldo estremo, nessuno sa cosa succederà”. Le cerimonie funebri di Khamenei sono iniziate a Teheran sabato e dovrebbero proseguire a Qom, nelle città irachene di Najaf e Karbala, e infine a Mashhad, dove è prevista la sepoltura giovedì.

Die Welt ha riferito che le autorità stanno pianificando una vasta operazione di sicurezza e logistica a Teheran, che include restrizioni alla circolazione, possibili interruzioni del traffico aereo, migliaia di autobus, cucine temporanee e l’utilizzo di scuole e moschee per ospitare i partecipanti. Secondo il quotidiano, il Comune di Teheran, guidato dal sindaco Alireza Zakani, sta svolgendo un ruolo centrale nei preparativi, mettendo a disposizione 11mila autobus e garantendo la circolazione e il funzionamento continuo di metropolitana e autobus a transito rapido.

Dipendenti comunali hanno riferito al giornale che per ciascun distretto di Teheran sono stati stanziati l’equivalente di circa 500-650mila euro per i tre giorni di cerimonie, esclusi i fondi aggiuntivi destinati a enti come i vigili del fuoco, l’ente gestore dei parchi, le autorità dei trasporti e le imprese edili.

L’entità dei preparativi ha destato preoccupazione, perché l’Iran ha una storia recente di calche mortali durante i funerali. Almeno 56 persone sono morte e oltre 200 sono rimaste ferite durante i funerali del comandante delle Guardie Rivoluzionarie Qasem Soleimani a Kerman nel 2020, mentre anche i funerali di Ruhollah Khomeini nel 1989 sono degenerati in scene di caos, causando almeno otto morti e centinaia di feriti.

Welt ha inoltre descritto una profonda tensione politica intorno alle cerimonie, affermando che i sostenitori radicali della Repubblica Islamica hanno sfruttato gli assembramenti notturni per denunciare il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran e minacciare alti funzionari coinvolti nei negoziati, tra cui il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il Presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Alcuni partecipanti hanno chiesto la continuazione della guerra per vendicare l’uccisione di Khamenei, mentre video diffusi online mostravano oratori religiosi estremisti pronunciare discorsi militanti, con alcuni partecipanti armati di fucili, si legge.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)