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Iran, Trump “Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dopo aver letto la lettera spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva e arriva il medico e ti dice il tuo caro ha un uno per cento di vita, questo è il cessate il fuoco in questo momento”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
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