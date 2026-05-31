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Iran, New York Times “Trump invia nuova proposta inasprita alla Guida Suprema”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran ed ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione. Lo rende noto il New York Times.
Il presidente Usa, secondo il quotidiano, sarebbe frustrato dalla lentezza con cui l’Iran ha risposto alle proposte degli Stati Uniti. Un funzionario avrebbe affermato che le modifiche apportate da Trump, una nuova proposta più rigida, sarebbero finalizzate ad accelerare il processo, esercitando pressione sull’Iran affinchè accettasse il quadro di accordo già inviato alla Guida Suprema iraniana.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
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