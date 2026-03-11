Bancali usati e nuovi
Iran, Mojtaba Khamenei ferito durante la guerra ma sta bene

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo iraniano Ali Khamenei, indicato come nuova guida suprema iraniana, sarebbe rimasto ferito nel corso delle recenti operazioni belliche, ma le sue condizioni sono buone e non è in pericolo di vita. Lo riporta l’emittente al Arabiya.
La notizia, rilanciata in breaking dalla rete, non ha ancora ricevuto conferma ufficiale nè da Teheran nè da fonti vicine alla Guida Suprema della Repubblica Islamica.
Mojtaba Khamenei è da tempo considerato una figura di grande influenza all’interno del sistema di potere iraniano e spesso indicato come possibile successore del padre.
L’informazione emerge mentre il conflitto tra Iran e Israele entra nella fase più intensa, con continui lanci di missili, droni e attacchi mirati che hanno già causato vittime anche tra personalità di alto livello.
Al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente, sul tipo di ferita subita nè sul luogo in cui sarebbe avvenuto. Le autorità iraniane non hanno rilasciato commenti ufficiali in merito alla notizia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

