Dazn sblocca la modalità free, arrivano partite gratis: ecco quali

(Adnkronos) – Arriva il calcio gratis in streaming in Italia con Dazn. La piattaforma, che detiene tra l'altro i diritti per il campionato di Serie A, annuncia la possibilità di fruire gratuitamente di una selezione di contenuti in app. La nuova modalità introdotta a livello globale, e ora anche in Italia, offre per la prima volta a tutti i fan l'accesso, senza la sottoscrizione di un abbonamento, a selezionati contenuti ed eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di Dazn, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Dagli highlights, ai format originali on demand fino a una selezione di partite di calcio in diretta come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup e spazio anche per il multisport con la CEV Champions League di Volley maschile e femminile. Il primo match visibile in modalità free in Italia sarà la sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City in programma venerdì 26 di gennaio, successivamente in app anche le tre amichevoli della Riyadh Season Cup, tra cui l’attesissima incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo, con cui Dazn fa il suo debutto in modalità free a livello globale. Grande attenzione anche per le competizioni femminili con i match della Uefa Women’s Champions League e Serie A eBay femminile: rendere i campionati femminili il più possibile accessibili, favorendone la visibilità e supportandone la crescita in termini di audience è sempre di più obiettivo centrale della strategia di Dazn in Italia e a livello globale. Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP) Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile) Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup) Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League) Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports) Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup) Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile) Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic) Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup) Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

