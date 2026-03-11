Bancali usati e nuovi
PoliticaUltim'ora

Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Marzo 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in questo contesto di crisi strutturale del
sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più
spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti
fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo
collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il
regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di
ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere
parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel
corso delle comunicazioni in Senato. “Un’escalation militare che
l’Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare,
insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che, per due
volte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che,
dall’inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che
veniva condotto”, ricorda.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Top Volley Latina, domani allenamento congiunto con la Roma Volley

13 Settembre 2018

Covid Italia, corre la variante JN.1: è al 37%

29 Dicembre 2023

Roma, assessora Baldassarre e Garante Infanzia Marzetti in visita presso Centro di Pronta Accoglienza per minorenni 

6 Ottobre 2018

Morte Gigi Riva, fischi durante minuto di silenzio in Supercoppa

22 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno