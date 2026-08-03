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Iran, l’annuncio di Trump: “Al via nuovi negoziati”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Al via nuovi negoziati tra Usa e Iran da oggi, lunedì 3 agosto. Ad annunciarlo è il presidente americano Donald Trump dopo aver dichiarato di aver bloccato un attacco contro la Repubblica islamica, pianificato congiuntamente con Israele, a condizione che si giungesse rapidamente a un accordo. “Naturalmente non vogliono essere attaccati. Conoscevano la portata di quell’attacco perché lo hanno visto prendere forma… Ciò che stiamo facendo ora è dialogare con loro attraverso un negoziato. Inizia domani pomeriggio (lunedi, ndr) “, ha precisato il tycoon a bordo dell’Air Force One. 

Trump ha riferito che sia l’Iran sia i partner statunitensi – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar – gli avevano chiesto di rinviare gli attacchi. “Quando gli alleati chiedono di annullare l’operazione, devi dire: ‘Beh, vediamo’. E il motivo per cui lo chiedono è che ritengono possibile un accordo”, ha detto Trump sottolineando che ”c’è un accordo sullo Stretto di Hormuz e poi ce ne sarà uno sul nucleare, o meglio sulla denuclearizzazione dell’Iran”. E ha, quindi, ribadito che la portata degli attacchi pianificati avrebbe rappresentato “il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale” e confermato l’inizio per oggi dei negoziati senza fornire dettagli su sede dei colloqui o sui partecipanti. 

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