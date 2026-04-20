iPhone 18 Pro, trapelate le possibili colorazioni

(Adnkronos) – Il panorama estetico della prossima generazione di smartphone Apple sembra destinato a una svolta verso la sobrietà, abbandonando le tonalità più accese a favore di una palette cromatica più ricercata. Secondo i report più recenti, la linea iPhone 18 Pro è attualmente in fase di test con quattro varianti principali, tra cui spicca il Dark Cherry. Questa tonalità, descritta come un rosso profondo simile al vino, si allontanerebbe dalle versioni più vivaci del passato per avvicinarsi, stando ai codici Pantone, a una sfumatura più prossima al viola. Accanto a questa novità, Apple starebbe valutando le opzioni Light Blue, Silver e Dark Gray, confermando una tendenza verso colori meno appariscenti rispetto al recente passato.

Questa scelta stilistica comporterebbe l’uscita di scena del Cosmic Orange, una colorazione che, nonostante l’ampio consenso ricevuto dal pubblico, non sembrerebbe rientrare nei piani a lungo termine dell’azienda. La strategia di Cupertino punta infatti a una maggiore coerenza visiva tra i modelli base e quelli professionali, come dimostra la somiglianza del nuovo Light Blue con le finiture già viste sui modelli standard della serie precedente. L’obiettivo appare quello di offrire un prodotto dal look più maturo e istituzionale, capace di distinguersi per piccoli dettagli piuttosto che per un impatto visivo aggressivo.

Oltre alle variazioni cromatiche, il design fisico dei dispositivi dovrebbe subire affinamenti mirati senza stravolgere le linee attuali. Le modifiche principali riguarderebbero la riduzione degli ingombri visivi, con una Dynamic Island più contenuta e una gestione più fluida dello spazio tra il vetro posteriore e il modulo fotografico. Sebbene la produzione di massa non sia ancora iniziata e i piani possano subire variazioni dell’ultimo minuto, l’appuntamento di settembre si preannuncia fondamentale, non solo per il debutto di questi modelli ma anche per l’esordio del primo dispositivo pieghevole del marchio.

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