iPhone 18 Pro è ufficiale: chip A20 Pro e camera con apertura variabile

(Adnkronos) – Apple ha aperto oggi il suo evento autunnale con la presentazione di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i nuovi modelli di punta della gamma. Il design ricalca quello dei precedenti iPhone 17 Pro e Pro Max, ma cambiano la scelta dei colori e l’approccio alla scocca posteriore, ora disponibile in nero, azzurro chiaro, argento e bordeaux.

Il cuore dei nuovi smartphone è il chip A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. La CPU a sei core (due ad alte prestazioni e quattro efficienti) è affiancata da una GPU a sette core che promette un incremento del 40% nelle prestazioni grafiche, mentre la banda di memoria cresce del 50%.

Il Neural Engine passa a 32 core e viene affiancato per la prima volta da un secondo Neural Engine dedicato, una scelta che Apple presenta come il fondamento della strategia dell’azienda sull’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo. Il processore è collegato direttamente a una nuova camera di vapore di ultima generazione, pensata per garantire prestazioni sostenute nel tempo e una gestione termica più efficiente.

Sul fronte dell’autonomia, iPhone 18 Pro raggiunge la durata della batteria che finora caratterizzava l’iPhone 17 Pro Max, mentre iPhone 18 Pro Max arriva fino a 30 ore di utilizzo, la cifra più alta mai raggiunta da un iPhone. Anche la ricarica via cavo risulta più rapida rispetto alla generazione precedente. Una novità estetica riguarda la Dynamic Island, che si riduce nelle dimensioni pur mantenendo la capacità di mostrare fino a tre Live Activities contemporaneamente.

Il comparto fotografico introduce la fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile. La modalità notturna beneficia di tempi di scatto più rapidi e di una qualità superiore, mentre la possibilità di restringere l’apertura consente un controllo più preciso della profondità di campo. L’app Fotocamera si arricchisce di controlli manuali personalizzabili, con regolazione diretta di apertura e tempo di scatto, oltre a una modalità di messa a fuoco intelligente che migliora il tracciamento del soggetto.

Gli stili fotografici vengono affinati con nuovi controlli sulla resa delle texture. Apple introduce inoltre l’Apple Reference Image, un sistema che certifica l’autenticità di uno scatto attraverso metadati che ne escludono la generazione tramite intelligenza artificiale, conservando un’immagine di riferimento accanto alle eventuali modifiche successive per consentirne sempre la verifica. I preordini per i nuovi modelli apriranno il 12 settembre, con il debutto sul mercato fissato per il 18 settembre.

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