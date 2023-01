Edipo, ultimi atti , di Yannis Hott, è la nuova avventura artistica che vedrà Vincenzo Bocciarelli nei panni di Edipo Re per la regia di Mario Mattia Giorgetti. Lo spettacolo debutterà in prima assoluta al Teatro Tordinona a Roma il 18 gennaio e sarà in scena fino al 22. Vincenzo Bocciarelli ha già lavorato con Giorgetti nel 1994, quando lo scelse nel ruolo di Sofocle per Antigone. Attore, pittore, conduttore e scrittore, Vincenzo è originario di Bozzolo, Mantova, ma è cresciuto a Siena, dove, in seguito, ha iniziato a studiare recitazione. Dopo la maturità, entra nella Scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretto dal maestro Giorgio Strehler. Inizia così la carriera come attore teatrale. Recita al fianco di grandi nomi come Valeria Moriconi, Giorgio Albertazzi, Irene Papas, Roberto Herlizkca, Riccardo Garrone. Il pubblico lo apprezza anche per i suoi ruoli al cinema e in Tv: E ridendo l’uccise​ di Florestano Vancini, pellicola sulla celebre congiura di Giulio d’Este; L’inchiesta,​ Nirakazhcha Irakazhcha-La strada dei colori, La scuola più bella del mondo; fiction come Orgoglio, Il bello delle donne ed Incantesimo, solo per citare alcuni titoli.

Ha interpretato il ruolo di Andrea nel cortometraggio di Anna Marcello Lockdown love.it che gli ha conferito riconoscimenti ai Festival cinematografici di Fort Lauderdale negli Stati Uniti, al Festival internazionale del Cinema di Salerno, al Festival Terra di Siena nel 2021, nonché il recente Premio Digital Media Festival. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti ottenuti in passato: nel 1993 il Premio Hystrio alla vocazione, nel 2005 il Grifo d’oro, nel 2009 il Premio Personalità europea per La strada dei colori, nel 2010 il Premio Giuseppe Perrone e il premio Maratea Film Festival come miglior attore e, di recente, il Premio Vincenzo Crocitti come attore in carriera (4 dicembre 2022).

Abbiamo incontrato Vincenzo e scambiato quattro chiacchiere con lui sul suo nuovo spettacolo.

Cosa puoi dirci di questo nuovo spettacolo che debutterà il 18 gennaio?

Edipo, ultimi atti, di Yannis Hott, messo in scena dalla Compagnia Sociale “La Contemporanea”, diretta da Mario Mattia Giorgetti, vede nel ruolo principale, quello di Edipo, nella prima parte me e, nella seconda, lo stesso Giorgetti. Le musiche sono a cura di Antonio Fortunato, le scene e i costumi di Tiziana Gagliardi. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Terron Onlus e con la Compagnia Teatro Helios di Bordighera. Edipo, ultimi atti debutterà al Teatro Tordinona di Roma per poi toccare importanti teatri in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia.

Cosa rappresenta per te questo personaggio?

Il personaggio di Edipo Re rappresenta il ritorno a casa per me. Dopo anni di ricerca e sperimentazione – anche nell’ambito del cinema, della televisione, della ricerca pittorica – ritorno alla casa natia, al grande teatro, agli albori. Ho debuttato a 14 anni nella parte di Ippolito in Fedra di Seneca.

Arrivo a Edipo dopo un anno di soddisfazioni, in cui ho ricevuto diversi premi (elencati nell’introduzione). Ora mi richiudo in questa dimensione protetta, come dice Edipo: “voglio uscire da questa prigione invisibile e tornare ai puri uomini. […] Buio ogni giorno ti cercherò per leggermi in te, m’immergo senza paura”. Ho delle affinità con il personaggio di Edipo, la sua forza, la sua energia, i suoi scheletri nell’armadio, i buchi neri che richiamano quelli di tutti gli uomini.

Yannis Hott attinge dall’arcaico per lanciarsi nel futuro, è il trait d’union tra passato, presente e futuro, è avvincente interpretarlo.

Che messaggio ci regala questa nuova versione del mito?

Edipo è l’emblema dell’Uomo posseduto dal Fato e sperimenta tutto: tragedia, dramma, potere, morte, amore, procreazione, guerra fratricida, lotta per il possesso. Edipo dialoga con ciò che resta di Giocasta, mentre Edipo a Colono con Antigone dormiente. Ci sono anche dei momenti nei quali attraverso il gioco-finzione si lanciano dei messaggi esistenziali. Ma al centro di tutto restano le emozioni e le vibrazioni di Edipo, ovvero quelle dell’Uomo.

Come vuoi salutare i nostri lettori?

Voglio sottolineare quanto il nostro Edipo sia uno spettacolo con una valenza terapeutica, come nell’Antica Grecia, è catartico.

In che senso?

In questo momento, nel caos di questa contemporaneità, tutti cercano di sfuggire al disagio interiore, credendo di trovare risposte attraverso mezzi che non possono fornirgliele. L’uomo cerca l’Assoluto, talvolta, lungo il percorso si perde (dipendenze di vario genere come stupefacenti, gioco, sesso…). Attraverso l’effetto catartico della vita di Edipo, avvolto e travolto involontariamente dai fatti, dall’Amore, l’essere umano riesce a sciogliere i nodi interiori e ad avvicinarsi a una quiete dell’animo. La scollatura con la vita reale viene meno. È l’anticalcare del male di vivere!

“Amare è l’aquilone dei sentimenti da portare sempre in alto nei cieli!” Vincenzo ci saluta con una frase di Edipo e ci dà appuntamento dal 18 al 22 gennaio al Teatro Tordinona.

Consigliata la prenotazione a edipobiglietti@gmail.com

Per info: contattare il numero 338 896 0365

Teatro Tordinona, via degli Acquasparta, 16, Roma (Lungotevere Tor di Nona).

