Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Internazionali, oggi Sinner-Ofner – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Esordio agli Internazionali d’Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l’austriaco Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. 

 

In caso di passaggio del turno, Sinner troverebbe nel terzo turno il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, il primo maggio apre la stagione balneare

21 Marzo 2018

Roma, reagisce al controllo dei carabinieri aggredendoli: arrestato cittadino ucraino

3 Novembre 2018
auto rubate

Tor Bella Monaca, 2 giovani arrestati dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziati di aver tentato una truffa ai danni di una coppia di anziani.

29 Marzo 2023

100 morti a Gaza per raid israeliano su scuola

10 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno