Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cobolli, beffa agli Internazionali: nel game decisivo suona… l’inno della Lazio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’inno della Lazio ‘distrae’ Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il francese Terence Atmane nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, proprio mentre il club biancoceleste ospitava l’Inter all’Olimpico per il big match della 36esima giornata di Serie A. 

E così, sulla BNP Paribas Arena, si è creata una scena surreale. Cobolli, grande tifoso della Roma, si è ritrovato nel game decisivo del primo set a dover ascoltare l’inno della squadra rivale, visto le poche centinaia di metri che separano i due impianti. 

‘Vola Lazio vola’ ha riempito l’aria del Foro Italico, nonostante l’assenza dei tifosi biancocelesti all’Olimpico per la protesta contro la societò, ma Cobolli non si è fatto distrarre. L’azzurro è rimasto concentrato e ha portato a casa il primo set, rispondendo così, sul campo, ai rivali di sempre. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trump “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

8 Marzo 2026

Roma ha festeggiato il suo 2771esimo Natale con il Gruppo Storico Lavinium

23 Aprile 2018

Fedez, allarme enzimi pancreatici: “Introvabili, contatterò l’Aifa”

27 Gennaio 2024

Zanardi, il lungo applauso all’arrivo del feretro in basilica a Padova

5 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno