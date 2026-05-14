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Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista russo ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 in due ore e 24 di gioco al termine di una partita che, durante il secondo parziale, è stata anche interrotta per pioggia. 

Dopo un primo set horror, in cui il giovane spagnolo è riuscito a inanellare un break dopo l’altro, Medvedev ha reagito prendendosi il secondo set 6-4 e portando il match al terzo e decisivo set. Qui la partita è stata equilibrata e il russo si è scontrato con la caparbietà di Landaluce, capace di annullare tre match point nell’11esimo gioco prima di arrendersi 7-5. 

 

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