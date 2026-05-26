Farmaci falsi e siti web illegali, maxi blitz mondiale

ROMA (ITALPRESS) – Giro di vite internazionale contro il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici e sigarette elettroniche. Dal 10 al 23 marzo scorsi si è svolta la XVIII edizione dell’operazione “Pangea”, coordinata a livello mondiale da Interpol, che ha visto la partecipazione di 90 Paesi uniti nel contrastare falsificazione, contrabbando e furti nel settore della salute.

Il bilancio globale dell’operazione è massiccio: oltre 6 milioni di farmaci contraffatti sequestrati, per un valore di 15 milioni di dollari. Le forze di polizia di tutto il mondo hanno avviato 392 indagini, arrestato 269 persone, smantellato 66 organizzazioni criminali e oscurato ben 5.700 siti web e canali social illegali.



In Italia i controlli si sono concentrati nei principali hub aeroportuali postali e dei corrieri espresso. Team misti composti da Carabinieri dei NAS, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Guardia di Finanza, con il supporto di AIFA, hanno intercettato e sequestrato quasi 20.000 farmaci illegali destinati al mercato italiano, per un valore di oltre 20.000 euro.

Tra i trend illeciti emersi spicca il ritorno di antiparassitari come l’ivermectina e il fenbendazolo (quest’ultimo per uso veterinario), pubblicizzati illegalmente sul web come presunte terapie anticancro.

Resta alta anche l’importazione illegale di sostanze dopanti, di farmaci per la disfunzione erettile e di prodotti per la perdita di peso, come la semaglutide. Parallelamente, i controlli sul territorio hanno portato i NAS a denunciare vendite abusive in negozi etnici e a richiedere l’oscuramento al Ministero della Salute di 32 siti web illegali.

Anche la Guardia di Finanza ha effettuato importanti sequestri negli scali aeroportuali di Roma, Napoli, Pisa e Venezia, oscurando ulteriori 10 siti internet abusivi grazie al monitoraggio del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche. L’operazione ha permesso di stringere le maglie della sicurezza e di raccogliere elementi chiave per le indagini tuttora in corso.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).