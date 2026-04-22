Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Madrid, Berrettini subito fuori al primo turno contro Prizmic

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro esce subito di scena dal torneo nella capitale spagnola oggi, mercoledì 22 aprile. L’azzurro, numero 92 Atp, è stato battuto all’esordio dal croato Dino Prizmic, numero 87 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 39 minuti.  

Per Berrettini, scarico dal punto di vista fisico, match in salita fin da subito: l’azzurro dovrà adesso ritrovare le energie in vista degli Internazionali d’Italia, torneo di casa a cui è legato da sempre. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Conclusa la settima rassegna “Anzio nel Cinema”, l’attore Plinio Fernando (Mariangela) premiato con la Fanciulla d’Anzio

24 Agosto 2017
Civitavecchia

Civitavecchia: agente aggredito e ferito da detenuto in carcere

20 Ottobre 2022

Il Parlamento dà il via libera al nuovo programma EU4Health

10 Marzo 2021

Da lunedì al via “Ardea sotto le stelle”

13 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno