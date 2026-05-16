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Internazionali, la finale femminile: oggi Gauff-Svitolina – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco Gauff sfida l’ucraina Elina Svitolina – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto del Wta 1000 di Roma. La numero 3 del mondo, che arrivava al torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro Paolini, ha eliminato nei turni precedenti Valentova, Sierra, Jovic, Andreeva e Cirstea. Svitolina invece ha superato Basiletti, Baptiste, Bartunkova, Rybakina e Swiatek. 

 

La finale maschile è invece in programma domani, domenica 17 maggio. 

 

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