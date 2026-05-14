Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Internazionali d’Italia, Mattarella sarà presente alla finale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale degli Internazionali di tennis di Roma in programma domenica prossima, 17 maggio. Il Capo dello Stato ha accolto l’invito formulatogli dal Coni e dalla Federazione in occasione del recente incontro al Quirinale con le Nazionali femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. 

Mattarella assisterà così all’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in cui tra l’altro potrebbe clamorosamente esserci una finale tutta italiana. Speranze in primis su Jannik Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Luciano Darderi. L’azzurro ha battuto Rafa Jodar al termine di un match epico, durato oltre tre ore, agguantando la semifinale.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Casa di Carta come la Dolce Vita, per ‘Berlino’ bagno nella Fontana di Trevi

18 Dicembre 2023

Karawan, la festa del Cinema Itinerante

17 Giugno 2018

Stadio Paolo Rosi, approvata la delibera per la riqualificazione

6 Marzo 2018

Milleproroghe: da Capidoglio confermati i 18 mln per progetti periferie

9 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno